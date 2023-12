ÕL VIDEO | Kaitseressursside ameti peadirektor avaldas, kuidas kaasatakse tulevikus rohkem inimesi riigikaitsesse

Rannaveski sõnul annab see reservväelastele suurema rolli ja vastutuse, aga ka suuremad võimalused riigikaitsesse panustamiseks.

Lisaks soovitakse avada kaitseväe akadeemia reservväelastele nii bakalaureuse- kui magistrikraadi saamiseks. See tõstab reservüksuste ülemate kvaliteeti.

„Täna on kaitseväes valdkondi, mis on kaetud tegevväelastega, kuid tegelikult ei eelda nende vajadused sõjaväelist väljaõpet. Kuna tegevväelaste koolitamine on ressursimahukas ja ei ole sisulist vajadust, oleme suuna seadnud selliselt, et lüüa lahku riviametikohad ja positsioonipõhised erialaametikohad,“ ütles Rannaveski. See aitaks paremini kaasata tsiviliste kaitseväe tegevustesse.

Tegevväelaste vajadus ilmneb praegu enamasti õppuste käigus, sest neid on lihtsam kasutada, sest neile tsiviilmaailmas kehtiv tööõigus, eriti puhkeaja mõttes, ei kehti. „Ka sellel on lahendus. Loomulikult, kui töölepingus on kirjas tingimused, et ka õppustel tuleb käia ja ka õppuste eest tasustada, siis see kõik saab olema seal kirjas. See pole midagi ainulaadset siin Eestis, kaitseliidus on täpselt selline võimalus loodud,“ ütles Rannaveski.

Ajateenijate kaasamine on Rannaveski sõnul eeskätt mereväe mure. Väljaõpe toimub mereväe laevadel, mis on aga NATO uute kaitseplaanide alusel kiireageerimisüksuste koosseisus ja seetõttu ajateenijatel laevadel väljaõpet lõpuni läbi viia ei saa. Selline võimalus luuakse ja see saab ka seadusesse kirjutatud.

Seadusemuudatuses tehakse ka ettepanek lubada tegevteenistuses maksta nii töötasu kui pensioni. „Murekoht on selles, et enne 2020. aastat kaitseväe akadeemia kursused on olnud väga väikesed. 2000. aastate alguses, kes nüüd hakkavad pensioniikka jõudma, on kursusel olnud 20-30 õppuri kandis, mis meie kasvavat kaitsevajadust ei kata. Meil on vaja olemasolevaid vanemohvitsere endaga kauem hoida. Seetõttu selline säte,“ seletas Rannaveski.

Foto : Kaader otsevideost