Piirivalvurile altkäemaksu andmisekahtlus viis ärimehe kohtu alla

Prokuratuuri pressinõuniku Allan Rajavere sõnul süüdistatakse Oleg Nurmet ja temaga seotud äriühingut REVELSEMO OÜ aksukohustuse vähendamise eesmärgil maksuhaldurile andmete esitamata jätmises. Süüdistuse kohaselt varjati maksukohustust enam kui 40 000 euro ulatuses, mistõttu on tegemist raske majanduskuriteoga, märkis prokuratuur. Lisaks süüdistatakse Oleg Nurmet ja temaga seotud äriühinguid TVG-Stal OÜ ja Nomse OÜ altkäemaksu andmises.

Eesti Ekspressi teatel avaldas läinud nädalal prokurör Leelo Soomaa avaistungil, et Nurme pakkus politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri vanempiiriametnikule altkäemaksu, et saada positiivsed vastused kuue välismaalase lühiajaliselt Eestis töötamise registreerimistaotlusele. Rohkemat pole prokuratuur avaldanud, sest tegemist on veel käimasoleva kohtuasjaga, mille menetluse käigus pole kõiki tõendeid avaldatud, mistõttu ei saa Põhja ringkonnaprokuratuur neid detaile veel avaldada.