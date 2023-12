Toetusraha väljapetmises süüdi jäänud hooldekeskuse omanik pöördus ringkonnakohtusse

Prokuratuur kahtlustab Vambola Sipelgat tuttava ärimehe abiga üle poole miljoni euro toetusraha väljapetmises. Postimees on kirjutanud, et prokuratuur süüdistab asjaosalisi 563 438,30 euro väljapetmises, näidates hooldekodude ehitust tegelikust kallimana ja esitades fiktiivselt Lõuna-Eesti hooldekeskuse omaosaluse.

Kevadel mõistis Tartu maakohus Siplegase süüdi ja karistas teda ühe aasta ja kümne kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-ile mõistis kohuse rahalise karistuse 150 000 eurot, milles täitmisele kuulub 50 000 eurot, ülejäänu on tingimisi. Nüüdseks on Sipelgas ja Lõuna- Eesti Hooldekeskus vaidlustanud maakohtu otsuse ringkonnakohtus, kes seda arutab.