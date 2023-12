JUHTKIRI | Häda tööturahadega: süsteemi segasemaks tegemine kaotab usu riiki

Töötuse määr on aga tänavu teinud korraliku marsi, ulatudes kolmandaks kvartaliks 7,3 protsendini, mis on mulluse sama perioodiga 30,4 protsenti suurem. Kärpekäärid soovivad riigieelarve kosutamise ettekäändel kaotada ligi 300eurose töötutoetuse. Seda saavad praegu need, kellele töötukindlustus (enam) ei kohaldu.

Lahendusena nähakse toimetulekutoetust, mida on aga märksa vähem ja millele rakenduvad keerukamad taotlustingimused. Nii näiteks on 2022. aasta 1. juunist toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus.

Ka on veidi kummaline lugeda töötukassa kõneisiku Lauri Kooli arvamust, et inimesed võiksid oodata end töötuks registreerimisega nii kaua, kuni neil tekib reaalne tahe uut tööd otsida. „Inimestel on tihti arusaam, et nad esmalt puhkavad mõne kuu, sest näiteks viimane töökogemus on lõppenud nii, et närvid vajavad rahunemist. Soovitan inimestel siis esmalt aeg maha võtta ja ennast ravida ning tulla arvele, kui on tekkinud soov leida uus töö. Registreeritud töötu töö ongi uue töö otsimine ja selleks maksab riik talle nii-öelda palka – hüvitisi ja toetuseid.“

See on aga üsna küüniline arusaam inimeste enda palgarahast kogutud töötuskindlustusmakse kasutamisest ega tee riigiametile au. Mistahes töötutoetused, -kindlustused jms peaks olema võimalikult selged – ja samas lähtuma inimese enda vajadustest. Vahel on paus just see, mida töötahteks vaja. Ja head, silmi särama panevat tööd vaevalt paljud tagasi lükkaks.