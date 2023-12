SÕJAKOKKUVÕTE | Okupandid varastavad haruldasi loomi

Ukraina keskkonnakaitse- ja loodusvarade minister Ruslan Strilets teatas, et okupatsioonivalitsus on Hersoni oblastis asuvast Askania-Nova looduskaitsealalt ning selle loomaaiast viinud Venemaale sealseid haruldasi isendeid. „Okupandid on ära viinud mitmed Chapmani sebrad, Ameerika piisonid, Prževalski hobused ja Davidi hirved,“ avaldas Strilets. Keskkonnaminister ütles, et kõik need liigid on kantud punasesse raamatusse. „Nende asemele on toodud Askania-Nova loomaaeda selliseid loomi nagu kannad (antiloobid), kodujakid, kaksküürkaamelid ja üks guanako,“ lisas ta. Suve lõpul kirjutas Odessa Journal, et umbes 150 kaitseala töötajat on okupatsioonile vaatamata otsustanud tööl edasi käia ning loomade eest hoolitseda. Vene sõjavägi on paigutanud kaitsealale oma sõidukeid, ohustades sellega loodust.