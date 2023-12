KÜLM NÄPISTAB! Abi annavad „keskea rõõmud“ ja „hüvasti noorus“!

„Kreemi näol ei ole, võibolla peaks panema. Üks paar pükse kahjuks aga kaks paari kindaid, pikkade käistega pluus, kaks pusa ja jope,“ püüab Signe meelde tuletada soojakihte. Ta arvab, et soojad retuusid oleks pidanud ka panema pükste alla, aga ta ei arvanud, et nii külm on, mis juba näpistabki varbaid. Ta pakub Soome iseseisvuspäeva puhul Tartu Raeplatsil glögi vaid tund aega, seetõttu pole ta ka pikaks päevaks õuetööks valmis. Jõulilinna tulevad kell kaks müüjad, kes õhtuni jäävad.