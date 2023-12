GALERII | SÄRTSU JUURDE: sõjapõgenike ellu lisavad rõõmsaid värve hiphop ja metsamatkad

Nataliia käis karaokeõhtutel laulmas, et leida võimalusi ka Eestis esineda. Nii õnnestuski tal tutvuda inimestega, kes muusikaalal tegelevad. Ta korraldas Slava Ukraina restoranis heategevusliku esinemise, kus ta ise laulis, et koguda raha rindel vajaliku auto ostmiseks. Sellega saavad tema mees ja tema võitluskaaslased vedada droone. „Pärast seda õhtut pakuti mulle samas restoranis lauljana tööd,“ rõõmustab ta.

Loovalt koos MTÜ toetub Annela Samueli ja Mariann Märtsini õlgadele. „Tahtsime luua viisi, kuidas ukraina lapsed, noored ja naised saaksid koos tegutseda. Mul on rõõm, et see õnnestus,“ räägib Mariann. „Lisaks tegime töötube eesti õpetajatele, kes tegelevad ukraina lastega. Rääkisime teemadel, millest sageli ei kõnelda, nagu lein ja raskete tunnetega toimetulek. Õpetajate enesehoole töötoad olid samuti tähtsad, et nad ka ise vaimselt vastu peaksid ja terveks jääksid.“