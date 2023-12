President Alar Karis: ei ole ultimaatumite aeg, on kokkulepete otsimise aeg

Ta tuletas meelde, et on viimastel päevadel kohtunud kõigi riigikogus esindatud erakondade esindajatega. „Ma tahan rõhutada: ei ole süüdlaste otsimise aeg, on tööle hakkamise aeg. Ei ole ultimaatumite aeg, vaid on kokkulepete otsimise aeg.“

Kõigil erakondadel on oma arvamus, kuidas sellest olukorrast välja tulla ja praegu on see kuue parlamendierakonna otsustada. Kui seda ei suudeta teha, siis järgmised kolm ja pool aastat on Eesti riik pidevas patiseisus. „Ja ärme imesta, et inimeste tüdimus üldse poliitikast aina suureneb,“ manitses president ning tuletas meelde, et parlamendi töövõime saab taastada parlament, et valitsus suudaks valitseda ja opositsioonil oleks nähtav võimalus pakkuda asjakohast vastukaalu.