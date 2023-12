TÕHUS TEENIMISVIIS? Lumelükkamisest on saanud korralik äri: sahk auto ette ja teenust pakkuma

Korralikule talvele kohaselt on maha langenud mõnus kogus lund, mis küll teeb rõõmu, kuid valmistab paljudele ka parajalt peavalu. Sahad on valmis teid puhastama, kuid igale poole need ei jõua. Lumerohkus on andnud aga inspiratsiooni uueks äriideeks – pakkuda inimestele lumelükkamise teenust.