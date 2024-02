PARIM OLEMUSLUGU 2023 | KUHU KAOVAD NOORED ARSTID? „Poolnaljaga öeldes valitseb haiglas hierarhia: arst, õde, kõikvõimalikud teised haiglatöötajad, taburet ja siis arstitudeng.“

MIKS NOORARSTID LÄHEVAD? Priit Tohver (all keskel) ütleb, et vaikus toksilisuse, kurnatuse ja läbipõlemise ümber peab murduma. Nendega on rinda pistnud ka Patrik Nõlvak (vasakul), Rait Bessonov (paremal) ja Ann Leen Mahhov.