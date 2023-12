VIDEO | Tallinna tuleva aasta kaasav eelarve lisab linnaruumi rohelust ja sportlikkust

„Kaasava eelarvega saame üheskoos meie kodulinna elukeskkonna muuta veelgi paremaks. Tänavu esitatud rekordarv ideid näitab, et inimeste soov panustada on üha kasvanud ja see teeb rõõmu,“ sõnas Kõlvart.

„Hääletuse tulemused näitavad, et inimesed tahavad linnaruumi veelgi rohkem rohelust ning oluline on ka aktiivne ja tervislik vaba aja veetmine. Võib öelda, et tänavune kaasav eelarve ühendas nii lõppeva Euroopa rohelise pealinna aasta ideid kui valmistab meid ette ka 2025. aastaks, mil Tallinn on Euroopa spordipealinn. Järgmine samm on nüüd meie teha – iga linnaosavalitsus asub tuleval aastal võiduideed ellu viima ning loodetavasti saame peagi nautida ühise pingutuse tulemusi.“