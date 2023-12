SOOMLASED ON HÄMMINGUS: kuidas on võimalik, et eestlased tegid PISA testi jälle nendest paremini?

Eesti on Pisa uuringutes olnud aastaid edukam kui Soome ning jõudnud tulemustega tippriikide hulka. Aga miks on Eesti tulemused taas paremad kui Soome omad? Eesti edu üle on üllatunud isegi sealsed eksperdid.



Suurim erinevus Soome ja Eesti vahel on märgatav matemaatikas. Kui Eesti sai 510 punkti, siis Soome vaid 484. Veel 2018. aastal olid Soome ja Eesti samal tasemel. Nüüd aga purjetab Eesti maailma juhtivate riikide, eeskätt Aasia riikide kiiluvees.