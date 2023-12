JUHTKIRI | PISA testi edu varjud: laste hinded on head, aga vaimne tervis?

Justkui oleks pidupäev – meie üks Nokiatest (mäletate veel sellist president Lennart Meri loodud eduvõrdlust?) on ajast aega lisaks Skype'ile ja e-valimistele olnud ka hea esinemine hariduslikke võimeid mõõtvas PISA testis. Et pisikesed, aga tublid, õpivad hästi ja on üldse püüdlikud.

Peale koroonaaega tõi esimene PISA test paljudele riikidele peavalu, kuid meile vähemalt tabelite järgi mitte. Isegi Soomele tegime ära! Ja eriti tasub rõõmustada, et koolilaste seas nii ebapopulaarne mata – selles oleme Euroopas lausa Šveitsiga esikohta jagamas. „Maailma võrdluses oleme matemaatikas 7.–8. kohal, lugemises 2.–9. kohal ja loodusteadustes 4.–8. kohal. Eesti on esimene riik, mis järgneb Aasia riikidele,“ rõõmustas haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Samas ütleb Kallase erakonnakaaslane Liisa Pakosta Õhtulehe arvamusloos: kui õpetajate pingutusi ei hinnata, pole Eestis varsti enam millegi üle uhkust tunda. „Vajadus erakondadeülese haridusleppe järgi on olnud esil aastaid, kuid lahendada pole seda seni suutnud ükski valitsus,“ kirjutas ta.

Üldise testirõõmu taustal ilmneb aga ka murelikke hääli. Meie lapsed tunnevad end testi järgi koolis küll turvaliselt, aga kas see tähendab ka vaimset tasakaalu? Mitu uuringut näitab, et noorte vaimse heaolu tase on languses. Ka Õhtuleht kirjutas nädal tagasi, et laste ja noorte täiskasvanute surmaga lõppenud vigastuste arvu kasv, sealhulgas suitsiidide sagedus, on väga murettekitav.