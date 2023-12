Avariis kannatada saanud päästja jäi kohtus hüvitiseta

Õnnetus juhtus 2019. aasta 31. detsembril Rakvere-Haljala maanteel, kui liiklusavariile välja sõitnud Rakvere komando päästeauto sõitis libedaga teelt välja üle katuse. Kinnitamata turvavööga Kersti kukkus auto aknast välja ja sai raskelt vigastada, on kirjutanud Postimees. Talle tehti opreatsioon. Haiglasse viidi ka neli autos olnud päästjat.

„Kaebaja esitas halduskohtule kaebuse, milles palus mõista päästeametilt tema kasuks välja mittevaralise kahju hüvitis 28 000 eurot. Kohus otsustas jätta kaebuse tervikuna rahuldamata ja menetluskulud osapoolte endi kanda,„ ütles Tartu kohtute pressiesindaja Siim Saavik Õhtulehele. „Kohus leidis, et vastustaja ei pidanud täiendavalt selgitama kaebajale kui vabatahtlikule päästjale turvavöö kinnitamise vajadust päästeautos sõidu ajal. Tegemist on elementaarse ohutusnõudega, millest teadmine on omistatav vabatahtlikule päästjale, kelle tööülesannete hulka kuulub liiklusõnnetustele reageerimine,“ selgitas Saavik, et seega ei olnud vastustaja tegevusetus õigusvastane. Sellel põhjusel asus kohus seisukohale, et antud juhul ei ole täidetud mittevaralise kahju hüvitamise eeldused.

Saavik märkis, et tervisekahju, mis puudutab kaebajal tekkinud kehalisi vigastusi, on juba korvatud vastustaja otsuste alusel kaebajale makstud hüvitisega.

Tartu halduskohtu otsus on jõustumata, sellele võib esitada Tartur ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.