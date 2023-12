Kert Kingoga koos kohtu alla antud vandeadvokaat esitab riigiprokuröri vastu kuriteokaebuse

Süüdistuse kohaselt esitas Kert Kingo riigikogule hüvitamiseks advokaadibüroo arveid, millele olid märgitud erinevad riigikogu liikme tööga seotud konsultatsiooniteenused, mida tegelikult advokaadibüroo Kert Kingole seoses tema riigikogu liikme tööga ei osutanud. Süüdistuse kohaselt kasutas Kert Kingo võltsitud arveid selleks, et lasta riigikogul hüvitada riigikogu tööga mitteseotud inimeste õigusabikulusid. Arvete võltsimises süüdistatakse vandeadvokaat Martin Traati, kes lasi süüdistuse kohaselt enda büroos kirjutada Kert Kingo suuniste alusel arvetele tegelikkusele mittevastavaid andmeid. Süüdistuse järgi osutas advokaadibüroo teenuseid tegelikult kõrvalistele inimestele, kuid arved osutatud teenuste eest lasi Kert Kingo süüdistuse kohaselt tasuda riigikogu liikme kuluhüvitiste eest. Süüdistuse järgi tekitasid süüdistatavad kuluhüvitiste kuritarvitamisega 8271 eurot kahju.Martin Traat kinnitas Õhtulehele, et süüdistus on ilmselgelt alusetu. „Ettevalmistamisel on kuriteokaebus menetlust läbiviiva riigiprokuröri tegevuse suhtes. Menetluse läbiviimisel on riigiprokuratuur sooritanud mitu tegu, mis vastavad karistusseadustikus ettenähtud kuriteo koosseisudele,” lausus Traat.

Riigiprokuratuuri tegevusele esitatud mahukas kaebuses toodud Traadi kaitsja argumendid ja põhjendused, mille kohaselt on kohtule advokaadibüroo läbiotsimiseks loa saamiseks prokuratuuri poolt teadlikult esitatud valeandmeid, jämedalt rikutud elementaarseid kriminaalmenetluse põhimõtteid, sh isiku fundamentaalseid ja seadusega garanteeritud põhiõigusi jms, on kriminaalmenetluses riigiprokuratuuri poolt eiratud ning ignoreeritud. Ka väärib märkimist, et maakohus ei ole loa andmisel advokaadibüroo läbiotsimiseks kontrollinud prokuratuuri poolt esitatud väidete tõele vastavust ja teabe õigsust, tehes prokuratuuri taotlusest sisuliselt „copy paste“ taotluse sisu põhjalikumalt analüüsimata, selgitas advokaat. Ta lisab, et kahetsusväärsel kombel ei ole riigiprokuratuur ilmselt mitte midagi oma senistest kohtulahenditega tuvastatud ja meedias kajastatud vigadest õppinud ning jätkab oma senist lubamatut praktikat.