HOOLDEREFORM | Koduhooldus löödi jalust, kuigi see on hooldekodust soodsam ja inimlikum

Viimasel ajal on meedias hooldusreformist palju juttu olnud - arutatakse, miks seda üldse vaja oli ja mis on tulemus. Kindlasti oli riigi eesmärk õilis: aidata abi vajavatel inimestel ja nende lähedastel tasuda kalli hooldekodukoha eest. Tulemuseks on aga hooldekodu kohatasu märkimisväärne tõus, mis sööb riigi abi kiiresti ära. Odavamad hooldekodud on rahvast pungil ja suuremate asulate sotsiaalosakondadel ei jää muud üle, kui aidata inimestel tasuda kallite pansionaatide kohatasu. Kas see oligi siis eesmärk või oleks saanud riik ka mõistlikuma lahenduse leida, nii et inimesed oleks hoitud ja riigi raha kulutatud arukalt ning säästlikult?