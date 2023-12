„JÄRGMINE PEATUS“ | Triin Lellep: täiesti mõttetu on minna Egiptusesse ja lihtsalt istuda kuurordis

Nüüdisajal Egiptuses käies eelistab Triin külastada pigem Kairot ja väiksemaid linnu, selle asemel, et vedeleda mõnusalt kuurordis. Ta ütlebki kindlalt, et täiesti mõttetu on minna Egiptusesse ja lihtsalt istuda kuurordis.

Veel on saates juttu, kuidas inimesed on päriselt näljas, loomad söövad prügihunnikus (ja muuhulgas ka plastikut), kohalike meeste suur unistus on saada eurooplannast naine, mis palka pakuti Triinule kontsertide andmise eest, miks on majad poolikud ning levinud hotellipetuskeemist (mille ohvriks ta langes).