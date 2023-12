RIIK EI TEE TOIDUPÄÄSTMISEKS MIDAGI? Toidupäästja: inimestel pole aimugi, et enne hävitatakse, kui antakse hea toit tarbimiseks

Päris karm, et ajal kui inimesed üritavad ots-otsaga kokku tulla, viskavad paljud tootjad, maaletoojad ja poed oma ülejäänud kauba, selle asemel, et anda see inimestele – nad ei soovi näidata, et nende kallis kraam riiulile seisma jäi.