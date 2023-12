TÖÖTUTE KARMID KOGEMUSED: „Ma ei saanud töökohta, sest olen mees!“ ja „Saadad neid kirju nagu musta auku.“

„Ma ei saa aru, kuidas on normaalne maksta inimestele miinimumpalka või loota, et nad selle eest tööle läheksid,“ kirjeldab Pärnumaa alevikus elav 18aastane Liisi (nimi muudetud) ühte põhjust, miks ta pole viimase poole aastaga tööd leidnud. „Tööandjad on öelnud, et pakutav tasu ongi näiteks viis eurot ja rohkem ei ole maksta. Võta või jäta!“