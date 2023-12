PÜHAD, GLÖGI JA VERI: terroristide viha läänemaailma vastu on vallandunud sageli jõuluperioodil

Taas on kätte jõudnud pühadeaeg, mis tähendab seda, et Euroopa linnadesse on püstitatud muinasjutulised jõuluturud. Eelkõige seostuvad need inimestele kuuma (ja kalli) glögiga, vürtsika piparkoogilõhnaga ning üleüldse jõulumeeleolu tekitava olustikuga. Ent kõike ilusat suudavad rikkuda džihadistid, kes on võtnud sageli jõuluturge oma paheliste plaanide sihtmärgiks.