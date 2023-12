KES VISKAS KUSEGA LEILI? Spordikeskus on põrandale kakavate vandaalidega püstihädas

Tallinnas käivad Sõle spordikeskusest ühe päeva jooksul läbi sajad, kui mitte tuhanded noored. Vahetevahel on riietusruumides mõnel kapil uks eest murtud. Viimasel ajal on laamendamine muutunud veelgi hullemaks: ligi kümne kapi uksed on viltu väänatud, mõnel tuli uks eest äragi. Spordikeskus saatis seetõttu 30. novembril treeneritele ja spordiklubidele kirja, et märatsejad üles leida ning korrale kutsuda.