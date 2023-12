OTSE | PISA testi tulemused: matemaatikas ja lugemises jagame 1.-2. kohta. Loodusteadustes on esimene koht Eesti õpilastel

Foto : Kaader videost

Kallas tõi ka välja, et Eesti on õpilaste teadmiste ja oskuste poolest tipus koos Aasia riikidega. „Globaalselt oleme matemaatikas 7.-8. kohal, lugemises 2.-9. kohal ja loodusteadustes 4.-8. kohal. Eesti on esimene riik, mis järgneb Aasia riikidele,“ selgitas minister, et meie õpilaste teadmised on üle keskmise.