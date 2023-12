PISA TESTI JÄRELKAJAD | Liisa Pakosta: kui õpetajate pingutusi ei hinnata, pole varsti Eestis enam millegi üle uhkust tunda

Tehisintellekt on koolis kohal, kuid õnneks see lapsi ei kasvata ega hakkagi seda tegema. Eestis on Euroopa parimad õpetajad, nagu on selgunud värskest PISA testist. Need Euroopa parimad õpilaste tulemused on meile toonud kõik need õpetajad, kelle kohta mõni ütleb, et liiga vanad, mõni, et liiga „maalt“ ja mõni, et juba niigi priske palga peal, puhtas toas pealegi. Olgem ausad, õpetajad on saavutanud maailmatasemel tulemusi sõltumata vanusest, väikestest klassidest ja turutingimustest oluliselt madalamast palgast. Isegi sõltumata sellest, et paljud õpetajad on iseõppijad.