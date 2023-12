Gore-Tex® saapad hoiavad jalad kuivad

TAMREXi kõige võimsamad Gore-Tex® jalavarjud on kahtlemata SOLID GEARi Vapor3 soojad, mugavad, vastupidavad, nägusad ja üleni veekindlad talvesaapad. Sel on BOA® ketassulgur, tugev ja libisemiskindel Vibram® tald ja lai liist. Kes soovib parimat, siin need on!