Kohus arutab endise tennisetähe Mait Künnapi lahutust

Pärnu maakohus ei anna selle kohta lähemat teavet. Kohtuasja arutatakse detsembris. Mait Künnap on tulnud aastal 2003 üksikmängus ja 1998–2012 12 korda paarismängus Eesti meistriks ning on võitnud üksikmängus viis hõbedat. Ta on kuulunud 12 korda (1999–2012) Eesti Davise karika meeskonda. 2009. aastal oli Künnap Kaia Kanepi treener.

Tänavu suvel lahutas Tartu maakohus olümpiasangar Jaak ja Jana Mae abielu. Kolme lapse vanemate teed läksid lahku juba varem, nüüd sai see ka ametlikult kinnitust, on Õhtuleht varem kirjutanud.