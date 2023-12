Õpetajad panevad streigi aega paika! Rahandusminister: streikimiseks tegelikult põhjust ei ole

Rahandusministri Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul rääkis Kristina Kallas valitsusliikmetega täiendavast 10 miljonist eurost, kuid seda raha ei leitud. „Minu arvamus on see, et streikimiseks tegelikult põhjust ei ole, ja ma väga loodan, et ka õpetajad mõistavad seda. Tegelikult riigi muudes valdkondades peale õpetajate ja meditsiinitöötajate on palgafond järgmisel aastal külmutatud,“ selgitas rahandusminister.