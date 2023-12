JUHTKIRI | Iga asja eest kohtusse

Paraku viib selline trend õiguse mõiste devalveerumise ja hägustumiseni. Mida muud saabki arvata, kui näiteks laps, kelle vanemad tüliga lahutavad, läheb juristi käest küsima, kummal vanemal tegelikult õigus on ning jurist küsib esimese asjana: aga kuidas vaja on (ehk: millist õigust seekord vaja on)?

Palagani varjus kannatavadki tavaliselt nõrgemad ehk lapsed. Õhtulehe teine lugu räägib lapsest, kelle erivajaduse lahus elav vanem kohtus vaidlustas. Hiljem kannatas selle tõttu juba terve pere.

Ühte värvikamat kohtuskäiku 1920. aastate Venemaal kirjeldab humorist Mihhail Zoštšenko, kes on tänapäevalgi populaarne. Kutsuti üks kodanik maalermeistri matusele – lesk lubas, et raske aeg küll, aga teed saab lürpida nii palju, kui kulub. Aga klaasil oli mõra sees ja teel oli kange lubjapintsli maik juures. Lükkas siis kodanik klaasi endast eemale, aga nii õnnetult, et see käis kõlksti vastu samovari.

Lesk uuris klaasi ja läks kangesti tujust ära – jutt, et mõra oli juba enne, ei aidanud. Kohtu otsus tuli kiirelt: „Viimasel ajal kohus enam muud ei teegi, kui jahmerdab sihukeste asjadega. Makske sellele kodanikule 20 kopikat ja kaduge kus kurat!“