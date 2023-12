„Pekki, kurat!“ Libedus niidab jalust ja räästas varitsevad purikad

Tartus Rüütli tänaval puhkab jalga noor ema Kadri poja Sandriga. „Meil on auto ümber nurga, aga pärast liulaskmist väsisime ära ja teeme väikese pausi,“ ütleb ema rõ juõmsalt. „Praegu, kui te küsisite jääpurikate kohta, siis ma jäin vaatama - et ohoo! ongi räästas purikad,“ kostab Kadri. „Teie küsimuse peale esimest korda vaatasin, mis räästates toimub. Ma absoluutselt ei ole vaadanud, mul on väike laps, vaatan kogu aeg allapoole,“ tõdeb ta.