TUNNEME END KOOS HÄSTI | Puuetega koja tegevjuht: hoiame kaasas neid, kel meiega võrdseid võimalusi pole

Kümned inimesed panustasid taaskord vabatahtlikult ja kuudeviisi, et ka puudega inimestele ligipääsetav kultuurisündmus toimuda saaks. Et oleks põhjust kodust välja tulla, pidulikum riietus selga panna ja midagi uut kogeda. Ma usun, et Edmar ja Karin Tuul on koos TTÜ Akadeemilise Naiskoori ja Kammerkooriga Encore tõestanud, et kõik on võimalik. Kuis muidu selgitada, miks inimesed, kes kuulevad, näevad, liiguvad ja mõtlevad takistusteta, soovivad panustada sellesse, et kuulmis, - nägemis,- liikumis- või intellektipuudega inimesed saaksid end koorikontserdil hästi ja oodatuna tunda.