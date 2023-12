Riik kavandab uuest aastast rongipiletite hinnatõusu

Kallas ütles ERRile, et hinnatõusuks on planeeritud maksimaalselt kümme protsenti ja peamiseks põhjuseks on see, et Eesti Raudtee tõstab tuleval aastal taristutasusid mitme miljoni euro võrra, lisaks aga kasvab üldine tarbijahinnaindeks, millest lähtuvalt kasvab ka dotatsioonivajadus, suurenevad kütte- ja personalikulud.