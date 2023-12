Eesti ja Läti vahet hakkavad taas sõitma avalikud bussiliinid

Eesti ja Läti piirialadel on varasematel aegadel toiminud tihe bussiliiklus, mis katkes 1990te aastate alguses seoses piirikontrolli kehtestamisega. Vajadus selliste ühenduste järele on aga siiani säilinud, sest piirialade elanikud on omavahel seotud nii pere-, elukondlike kui ka majanduslike sidemetega. Koos Euroopa Liidu arenguga ning planeeritava liikuvusreformiga on aeg saanud muudatusteks küpseks.