RAHA POLE OTSAS! Marju Karin: vähenenud on meie võime muutustega toime tulla. On lihtne saladus, kuidas vaesusest välja tulla

Pidage alati meeles, et raha on maailmas samapalju, kui seda oli eile. On inimesed, kes sellest aru saavad, ja on inimesed, kes usuvad, et raha kaob. Kaob ta aga tavaliselt nendel, kes ei taha mõista raha kui ressursi võimet kiiresti kuskile tekkida ja sealt ka kaduda. Miljonäriks ei saa ennast harimata ja arenemata. Kuna kõik tahavad kiiresti rikastuda, siis see juba eos ei toimi. Lollide konkurents on suur. Seega oluline on teha teisiti ja tihti on see raske ennast ületav teekond.