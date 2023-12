HEAD VABATAHTLIKE PÄEVA! Marko Pomerants: aja annetamine on hea ja turvaline, seda ei saa keegi MTÜ kassast pihta panna

See muidugi ei tähenda, et kõik peaks käsu korras lisaks põhitööle ja pereelule veel mingeid ühiskondlikult kasuliku töö tunde tegema. Ühiskondlikult kasulik töö on küll Eesti karistussüsteemis olemas, aga päris hea kursiga – üks päev arestimajas võrdub ühe ühiskondlikult kasuliku töö tunniga. Kas päriselt vabatahtlikult tehtud ühiskondlikku tööd saab võrrelda karistusena tehtava ühiskondliku tööga on kaheldav. Üks on selleks, et kaelast ära saada ja teine selleks, et sinna jääda. Nagu kõlab abipolitseinike deviis: „Vabast tahtest, kohusetundest!“