RIIK ANNAB HALBA EESKUJU: pakiautomaadi hinnatõus on üle kahe korra suurem kui käibemaksu kasv

Omniva kaubamärgi all tegutsev riigile kuuluv ettevõte Eesti Post avalikustas 1. detsembril hinnakirja, mis hakkab kehtima alates uuest aastast. Hinnad kerkivad, sest käibemaks ju tõuseb kahe protsendipunkti võrra – senise 20 protsendi asemel on see 22 protsenti. Ainsa põhjusena nimetab Omniva käibemaksu tõusu.