ÄMARI JÄI PIMEDUSSE: pahatahtlik käsi lõikas sihilikult läbi elektrikaabli

Pahatahtlikkusele viitab asjaolu, et alajaamast välja jooksnud kolm soont ja üks kaabel on oskuslikult läbi lõigatud, mitte nüsitud. Lääne-Harju haldusosakonna juhata Ahto Pärnametsa sõnul poleks nii-öelda poisikesed näpitstangidega midagi sellist teha saanud. „Need kaablid on pinge all. Mitte oskuslik lõikamise korral oleks lõikaja esimese soone juures saanud suure elektrilöögi,“ selgitab Pärnamets.