AUTOMAKS EESTIMAA TALVES | Suurte autode austaja: sahk ei jõua meie koduni vahel päevi. Mina ei kavatse end hädavajaliku maasturi tõttu süüdi tunda

Selline on elu Eestimaa talves. Me ei saa seda võrrelda end Hispaaniaga, kus lund nähakse rohkem unes, kui ilmsi. Ka Tallinnas on vägagi mõistlik otsus sõita suurema, teepeal paremini istuva ja vallidest läbi murdva autoga. Seda käsitleda, kui midagi negatiivset või liigset, on väga silmakirjalik. Me elame päris talvega maal.