VILJANDIS LIIGUVAD PÄKAPIKUD! Purunenud poekotiga emale tõttasid appi suure südamega võõrad

„Lühidalt: mul oli väike laps, kellel oli jonn külas, ja mul oli poekott, mis lagunes täielikult nii, et asjad enam kotis ei püsinud… Lisaks kõigele suur väsimus. Need kaks väga toredat ja abivalmis inimest olid õigel ajal õiges kohas. Nähes mu lagunenud kotti ja pisarates last, siis üks võttis lapse sülle (mille peale lapsel nägu rõõmsaks läks) ja teine pakkus, et võtab kuidagi selle koti ja aitavad mul koju minna,“ kirjeldab Gelli.