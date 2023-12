5 nippi, kuidas kasiinoboonuseid nutikamalt kasutada

Võrdle erinevate kasiinode pakkumisi

Ära jahi suurimat boonust

Päris nii lihtne aga kasiinoboonuste maailm ei ole. Nimelt on igal boonusel hulk tingimusi ja reegleid, mis piiravad boonusraha kasutamist või rakendavad ranged reeglid boonusraha aktiveerimisele. Eriti tasub tähele panna seda, et kui kasiino reklaamibki näiteks 1000-eurost boonust, võib see tähendada hoopis seda, et pakkumine rakendub 4–5 esimesele sissemaksele, mitte ainult esimesele. Seejuures võib boonus olla mõnel sissemaksel vaid 50%-ne. On isegi olemas boonuseid, mille protsendimäär ulatub 25%-ni ning maksimaalne rahasumma võib olla 300€. See aga tähendab, et 25%-se boonuse korral peaksid ise kandma kasiinosse 1200€, et saada 300-eurone boonus.