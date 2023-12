MEESTE ILUSAIMAD PISARAD | Maire Aunaste: ainuke tõrvatilk, mis suurejoonelisest superstaarisaatest silma jäi, oli see üleelusuurune rahakaart

Vaatasin saate „ Eesti otsib superstaari“ finaali ja sain sajandat korda kinnitust, et maailma ilusaim asi on rõõm. Rõõm on muidugi tunne, mitte asi. Ja häid ja ülevaid tundeid näitavad inimesed välja palju harvem kui ilusaid asju oma elus. Naised on muidugi tundlikumad – nuttev mees on suur erand.