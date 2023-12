ZUZU IZMAILOVA | Kumba tööd meil rohkem hinnatakse: kas kultuuri loomist ja tutvustamist või selle ahistamist ja kärpimist?

ERRi mandaat on lai ja vastutusrikas, ulatudes eesti keele ja kultuuri arengu toetamisest kuni demokraatliku riigikorralduse edendamise, ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvatamise ja kõigile vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni võimaldamiseni. Kallis lõbu, aga väikerahva jaoks ongi kultuur kallis lõbu. Pealegi on need eesmärgid sõna-sõnalt rahvusringhäälingu seadusesse kirja pandud.