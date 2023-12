Tulede süütamine jõulukuusel tõi Tartu Raekoja platsi rahvast pilgeni täis

Esimene advent tõi suure osa tartlastest kokku raeplatsile, sest just sel päeval süttivad ehtetuled kuusel ja kogu platsil. Erinevalt paljudest teistest linnadest on Tartu siiani hoidnud traditsiooni, et tule kuusel süttivad esimese advendipühapäeva õhtul.