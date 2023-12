Lapsele rihma andnud isa läks vangi

Artur oli kohtu ees seetõttu, et vägivallatses 2022 aprillis abikaasa kallal- tõukas naist nii, et viimane kukkus maha vastu kivi. Tänavu 15. jaanuaril lõi Artur alaealist tütart korduvalt nahast rihmaga. Tüdruk sai mitmed vigastused– hematoomid jalgadel, tuharatel ja seljal. Viru maakohus mõistis Arturile ühe kuu ja 15 päeva pikkuse vangistuse.

Teist lapsevanemat Olegi karistas Viru maakohus üldkasuliku tööga. Süüdistuse järgi peksis ta 2021.detsembris kannatanut metallpandlaga nahkrihmaga korduvalt vastu pead ja käsi. Löömise tagajärjel hakkas ohvril peast verd jooksma. Viru maakohus mõistis Olegile ühe aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse, suurendades karistust varasema kohtuotsusega mõistetud karistuse ära kandmata osaga ehk viie kuu ja 28 päeva vangistuse võrra. Karistus asendati 628 tunni üldkasuliku tööga.

Augustis karistas Viru maakohus aastase tingimisi vangistusega Anastassiat, kes lõi kodus alaealist tütart korduvalt rihmaga tuharate piirkonda. Ka on ta last lasteaeda saates näkku löönud.