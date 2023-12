OTSEBLOGI | Ukraina energiaminister: iga Zaporižžja tuumajaama elektrikatkestus on oht Fukushima kordumiseks

Putin kirjutas alla määrusele suurendada Vene armee suurust 170 000 sõduri võrra. Venemaa kaitseministeerium kommenteeris määrust, öeldes, et see on vastus „ohtude suurenemisele“, mis on seotud Venemaa täiemahulise sõjaga Ukrainas, aga ka „käimasoleva NATO laienemisega“.