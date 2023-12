Kohus mõistis endise pangatöötaja altkäemaksusüüdistuses õigeks

2019 aastal kirjutas Äripäev, et rahapesu tõkestamise, klienditeeninduse ning halduse eest vastutavad Tallinna Äripanga osakonnajuhid said kahtlustuse rahapesus ja altkäemaksu võtmises, kolmest kinnipeetud pangatöötajast kaks on endised politseinikud. Kohtu ette astus neist Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna endine juht Mait Kaselo ja Moskva ärimees Arkadii Sulaev .

Eesti Ekspress kirjutas, et kohtus polnud vaidlust, et Kaselo küsis 2019. aastal talle tuttavalt Sulaevilt laenu 15 000 eurot. Sulaev andis talle sularahas 10 000 eurot, mida vahendas pankur Andrus Kluge.Riigiprokuratuuri arvates oli tegemist altkäemaksuga. Vastutasuks aidanud Kaselo ärimehel avada TBB Pangas konto osaühingule TSI Group OÜ, kirjutas Eesti Ekspress.

Novembris mõistis Harju maakohus mõlemad kohtualused õigeks. Riigiprokuratuuri süüdistus ei leidnud tõendamist.