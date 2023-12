Politsei uurib kiriku süütamist

Kriminaalmenetlust on alustatud paragrahvi alusel, mis käsitleb võõra asja rikkumist või hävitamist. Prokuratuuri pressiesindaja Allan Rajavee ütleb, et Jumalaema Kaasani Ikooni kiriku põlengu uurimine on kohtueelse menetluse faasis. Kiriku põlengus hävis ikoone ja ikonostaas.

„Pärast esimest süütamist 2019. aasta novembris pandi kogu territooriumile liikumisandurid ja need andsid häiret. Kuulsin läbi une signaali ning kui ma õue jooksin, siis nägin, kuidas noor mees – aastates 25 kuni 35 – viskas mingi tulelondi kiriku ja ehituskonteineri vahele. Ta jooksis juba metsa, nii et ma nägin teda ainult selja tagant,“ meenutas põlengut kiriku ülem Kornili Morozov.