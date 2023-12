Vargad käisid Lydia Koidula ja papa Jannseni mälestuspinkide kallal

6. novembril anti politseile teada, et Pärnus on linna kolmest pargist on varastatud pinkide seljatoele kinnitatud 16 nimesilti. „Kahju on 800 eurot. Täpsemad asjaolud ja teo toimepanija on selgitamisel. Alustatud on kriminaalmenetlust varguse paragrahvi alusel,” on öelnud politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla.

Näiteks Pärnu aukodaniku, dirigent Neeme Järvi 80. sünnipäeva tähistati 2017. aastal nimelise pingi rajamisega Pärnu linna lasteparki.