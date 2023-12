JUHTKIRI | Saabuva advendiaja puhul peame meeles, mis on tähtis

Kristlikus maailmas tähistab advendiaeg traditsiooniliselt Jeesus Kristuse sündimise ootust, tuletades meelde vajadust valmistuda Issanda taastulemiseks. Advendiaeg on paastuaeg, endasse süvenemise ja heategemise aeg, lähedaste jaoks olemas olemise aeg. See on aeg lohutuseks ja mälestamiseks. Isegi kui enamik meist kirikust ka jõuluõhtul mööda kõnnib, tasub neid punkte enda meelerahu ja vaimse tervise nimel meeles pidada. Kõik vajavad aasta lõpus kübekese lohutust.

Alustame oma lähiringist. Hoiame omasid. Neil, kel võimalus, ühenduge oma vanemate, vanavanemate, aga ka õdede-vendadega. Mõni sõber, kes on kiires elutempos unustusse jäänud – nüüd on võimalus uuesti proovida. Vahel piisab sõnumistki.

Anname andeks, kui mõni lähedane on elus astunud üle lubatud piiri. Või kui me ei ole täitnud kõiki ootusi, mis me aasta alguses endalt nõudsime. Mitte keegi pole ideaalne… Ja samamoodi – on asju, mille eest ei saa andestamist nõuda. Teeme ka sellega rahu ja läheme edasi. Targemana.

Peame meeles ka seda, et jõulurõõm ei olene sellest, kes sai oma perele kõige rohkem kinke teha. Muidugi ei saa panna pahaks, kui inimestel on võimalus ja soov kinkidega oma hoolivust väljendada, kuid ärme pane seda endale kohustuseks. Pidage peres maha vestlus, kas kuuse alla kingikotte üldse vaja on – võib-olla ei olegi midagi tegelikult vaja või pole selleks võimalustki. Ei saa ju unustada tänavust hinnatõusu või ka seda, et suhteline vaesus on tõusuteel. Kingiks saame pakkuda hoolivust ja armastust.

Kingime üksteisele träni asemel päriselt aega. Võta endale eesmärgiks kasvõi igal advendil oma lähedastega maha istuda ja rääkida, kuidas päriselt läheb.