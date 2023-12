MÜSTILINE HIIGELROTT: teadlased said maailma ühe haruldasema närilise viimaks pildile

Melbourne'i ülikooli ja Saalomoni saarte riikliku ülikooli teadlased on Vangunu hiigelroti ehk Uromys vika tabamisele keskendunud juba kaua. Põhjalikumat uurimistööd on tehtud viimased pool aastat, ent mõne uurija jaoks on võimatuna tundunud missioon kestnud juba aastaid. Uurimistöö keskmes seisev äärmiselt haruldane näriline elab vaid Vangunu saarel ning on tavalisest rotist vähemalt kaks korda suurem – tema pikkuseks võib olla koos sabaga pea pool meetrit.