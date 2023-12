SURMAUURIJA KARL KÄSNAPUU: see kogemus kaotab enamasti surmahirmu, kuid samamoodi viib ka elus tegutsemise hirmu

Väide, et teaduslikult pole surmajärgsus võimalik, ei vasta tõele. Saab küll öelda, et raske on leida dokumenteeritavaid andmeid. Kuid see-eest on olemas palju inimeste isiklikke lugusid surmalähedastest kogemustest. Milleks neid siis pidada? Mõni võib väita, et tõeline on ainult see, mida on võimalik teaduslikult tõestada. Tuleb välja, et viimast väidet ise ei ole võimalik teaduslikult tõestada. Asi on selles, et maailmas leiab kõigile teadaolevalt aset palju enamat, kui teadus kinnitada suudab.