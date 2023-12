VIDEO JA FOTO | Kääpa külas põrkasid kokku kolm sõidukit, neli inimest sai vigastada

„Õnnetuse täpsemad asjaolud on küll selgitamisel, kuid esmane info viitab sellele, et üks autodest oli möödasõidul. Teeolud on kohati keerulised ja talvel tuleb sihtkohta jõudmiseks varuda tavapärasest rohkem aega. Pimaduse tõttu on halb nähtavus, teeolud on kohati lumised ja libedad ning see kõik mõjutab ka meie ohutust liikluses. Talvel tuleb oma liikluskäitumist ilmastikuoludele vastavalt kujundada ja olla ettevaatlik,“ kommenteeris Tartu politseijaoskonna välijuht Andrei Ivahnenko.